Pemudik Motor Berkurang dengan Mudik Gratis, 6 Bus Diberangkatkan ke 4 Provinsi

JAKARTA - Jumlah pemudik motor akan berkurang dengan adanya program mudik gratis 2026. Salah satunya program Mudik Gratis 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia.

Mudik Gratis BUMN 2026 diikuti 96 BUMN dan anak usaha. Salah satunya

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang telah memberangkatkan 250 peserta pada Jumat 13 Maret 2026.

Krakatau Steel melaksanakan flag off Program Mudik Gratis Krakatau Steel Group 2026. Sebanyak 250 peserta diberangkatkan menggunakan enam unit bus menuju berbagai kota di empat provinsi di Pulau Jawa.

Adapun rute perjalanan meliputi Tasikmalaya, Purwokerto, Wonosobo, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.

Program ini merupakan hasil sinergi antara BUMN dan Pemerintah Kota Cilegon untuk membantu masyarakat dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman. Demikian dilansir keterangan resmi Krakatau Steel, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Sementara itu, Krakatau Steel juga menyalurkan 1.800 paket sembako kepada masyarakat di 18 kelurahan di Kota Cilegon.

Direktur SDM Krakatau Steel Suryantoro Waluyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Krakatau Steel Group untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Melalui program Simfoni Ramadhan, Krakatau Steel Group terus menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat kebersamaan dengan masyarakat,” ujar Suryantoro.