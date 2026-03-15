Pemudik Motor Berkurang dengan Mudik Gratis, 6 Bus Diberangkatkan ke 4 Provinsi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |15:01 WIB
Pemudik Motor Berkurang dengan Mudik Gratis, 6 Bus Diberangkatkan ke 4 Provinsi
JAKARTA - Jumlah pemudik motor akan berkurang dengan adanya program mudik gratis 2026. Salah satunya program Mudik Gratis 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia.

Mudik Gratis BUMN 2026 diikuti 96 BUMN dan anak usaha. Salah satunya 
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang telah memberangkatkan 250 peserta pada Jumat 13 Maret 2026.

Mudik Gratis BUMN 2026

Krakatau Steel melaksanakan flag off Program Mudik Gratis Krakatau Steel Group 2026. Sebanyak 250 peserta diberangkatkan menggunakan enam unit bus menuju berbagai kota di empat provinsi di Pulau Jawa.

Adapun rute perjalanan meliputi Tasikmalaya, Purwokerto, Wonosobo, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. 

Program ini merupakan hasil sinergi antara BUMN dan Pemerintah Kota Cilegon untuk membantu masyarakat dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman. Demikian dilansir keterangan resmi Krakatau Steel, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Sementara itu, Krakatau Steel juga menyalurkan 1.800 paket sembako kepada masyarakat di 18 kelurahan di Kota Cilegon.

Direktur SDM Krakatau Steel Suryantoro Waluyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Krakatau Steel Group untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Melalui program Simfoni Ramadhan, Krakatau Steel Group terus menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat kebersamaan dengan masyarakat,” ujar Suryantoro.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203630/menhub-DpB8_large.png
Menhub Prediksi Pemudik Terbesar 2026 dari Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202690/kapal-niLF_large.jpg
Jelang Mudik 2026, Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Diperketat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188920/menhub_dudy-KpD5_large.jpg
Ada 33 Ribu Kuota Mudik Gratis Nataru, Menhub Dudy: Segera Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807/kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/320/2993119/mudik-bersama-bumn-2024-erick-thohir-ingin-tekan-kecelakaan-pemudik-motor-hI7omStFOe.jpg
Mudik Bersama BUMN 2024, Erick Thohir Ingin Tekan Kecelakaan Pemudik Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991451/hati-hati-calo-tiket-mudik-gratis-angkutan-lebaran-2024-Mw8UK3VHL2.jpg
Hati-Hati Calo Tiket Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2024
