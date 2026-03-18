Mudik Gratis BUMN dan ESDM 2026 Berangkatkan 500 Pemudik, Ini Rutenya

JAKARTA - Mudik gratis 2026 memberangkatkan 500 pemudik ke kampung halaman dengan berbagai rute. Mudik gratis 2026 yang juga melibatkan BUMN menjadi upaya menekan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam kembali berpartisipasi dalam mudik bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan memberangkatkan 500 pemudik ke kampung halaman.

Direktur Utama Antam Untung Budiharto menyebut kegiatan mudik bersama BUMN dan ESDM yang dilaksanakan secara gratis ini juga dilakukan dengan harapan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman dan membantu meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

“Rangkaian mudik bersama gratis yang dilakukan bersama BUMN dan ESDM ini sudah dilakukan rutin oleh Antam guna membantu masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung. Kami berharap kegiatan ini juga akan membantu mengurangi arus kendaraan mudik dengan kenyamanan dan keamanan dalam menyambut perayaan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman,” kata Untung dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/3/2026).