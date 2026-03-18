Mudik Gratis BUMN 2026 Mudahkan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman, Ini Rutenya

JAKARTA - Pemerintah lewat dukungan BUMN meningkatkan pelayanan, kelancaran serta keselamatan masyarakat selama periode angkutan Lebaran 2026. Hal ini melalui Mudik Gratis BUMN 2026. Pada tahun ini ditargetkan pemberangkatan sebanyak 100.000 pemudik.

Dengan adanya mudik gratis juga menurunkan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, program mudik gratis merupakan langkah bersama untuk mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

"Jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka," ujar AHY, Selasa (17/3/2026).

Holding Perkebunan Nusantara/PTPN Group pun terlibat dalam Mudik Gratis BUMN Tahun 2026 yang memberangkatkan sekitar 2.795 pemudik menuju berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari dukungan BUMN terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, kelancaran, serta keselamatan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna menyampaikan bahwa partisipasi PTPN Group dalam program ini merupakan wujud nyata komitmen BUMN untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap program ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan selamat,” ujarnya.