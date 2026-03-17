Mudik Gratis 2026 Bantu Masyarakat yang Sulit Dapat Tiket Pulang Kampung

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |21:23 WIB
Mudik Gratis 2026 Bantu Masyarakat yang Sulit Dapat Tiket Pulang Kampung
Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, ribuan pemudik mulai diberangkatkan ke berbagai kota tujuan menggunakan bus dan kereta api. (Foto: Okezone.com/Peruri)
JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, ribuan pemudik mulai diberangkatkan ke berbagai kota tujuan menggunakan bus dan kereta api dalam program Mudik Gratis 2026. Perjalanan tahun ini difokuskan untuk memastikan kelancaran arus mudik, keselamatan, dan kenyamanan selama perjalanan ke kampung halaman.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menyampaikan harapannya agar peserta mudik dapat sampai ke kampung halaman dengan lancar dan aman.

“Selamat mudik kepada seluruh peserta. Semoga perjalanan menuju kampung halaman berjalan lancar, aman, dan penuh kebahagiaan. Semoga masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga tercinta di momen Idulfitri,” ujar Dwina, Selasa (17/3/2026).

Pada tahun ini, sekitar 500 pemudik diberangkatkan menggunakan 13 unit bus menuju tiga kota utama, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Pemberangkatan dilakukan hari ini dari beberapa titik, termasuk Kantor Peruri Jakarta di Jalan Palatehan, Kawasan Produksi Peruri Karawang, dan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Khusus peserta yang berangkat dari GBK, mereka mengikuti seremonial pelepasan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, sebelum melanjutkan perjalanan ke kota tujuan masing-masing.

Para pemudik mendapatkan fasilitas dasar untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan, termasuk makanan ringan, obat-obatan, serta perlindungan asuransi jiwa.

Ponco Kurniawan, salah satu peserta mudik dengan tujuan Solo, mengaku terbantu dengan program ini.

“Alhamdulillah saya sangat senang bisa mudik bersama keluarga. Ini pertama kalinya saya mengikuti program seperti ini, dan sangat membantu, terutama bagi kami yang kesulitan mendapatkan tiket perjalanan,” ungkap Ponco.

 

Berita Terkait
