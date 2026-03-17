Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Gratis 2026 Resmi Diberangkatkan, 116 Ribu Pemudik Jadi Target

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |17:15 WIB
Mudik Gratis 2026 resmi dilepas hari ini di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. (Foto: Okezone.com/Jasa Raharja)
A
A
A

JAKARTA – Mudik Gratis 2026 resmi dilepas hari ini di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Pemberangkatan bus dimulai pukul 08.00 WIB, menandai dimulainya perjalanan ribuan pemudik menuju berbagai daerah di Indonesia.

Pelepasan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Mayjen Suhardi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, serta jajaran Direksi dan pejabat terkait.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, program mudik gratis merupakan langkah bersama untuk mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

"Jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka," ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Sebanyak 66 unit bus memberangkatkan sekitar 3.300 peserta. Secara keseluruhan, program Mudik Gratis 2026 mencatat realisasi 116.688 pemudik, melampaui target awal sebesar 104.000 pemudik. Peserta diberangkatkan menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini menyiapkan 1.541 armada bus untuk sekitar 83.432 penumpang, 99 rangkaian kereta api untuk sekitar 28.720 penumpang, dan 46 kapal laut yang mengangkut sekitar 4.532 penumpang. Tersedia juga bus khusus bagi pemudik penyandang disabilitas dan bus listrik sebagai bagian dari upaya mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207455//jalur_arteri_cirebon_arah_jakarta_padat-3r4o_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207447//mensesneg_prasetyo_hadi-eEf5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207443//pengamanan_di_terminal_rambutan-AtIp_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207438//pelabuhan_merak-tEPX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207433//macet_di_tol-NO0L_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207415//tol_cipali_mulai_disterilisasi-TJV0_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement