Mudik Gratis 2026 Resmi Diberangkatkan, 116 Ribu Pemudik Jadi Target

Mudik Gratis 2026 resmi dilepas hari ini di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. (Foto: Okezone.com/Jasa Raharja)

JAKARTA – Mudik Gratis 2026 resmi dilepas hari ini di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Pemberangkatan bus dimulai pukul 08.00 WIB, menandai dimulainya perjalanan ribuan pemudik menuju berbagai daerah di Indonesia.

Pelepasan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Mayjen Suhardi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, serta jajaran Direksi dan pejabat terkait.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, program mudik gratis merupakan langkah bersama untuk mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.

"Jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka," ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Sebanyak 66 unit bus memberangkatkan sekitar 3.300 peserta. Secara keseluruhan, program Mudik Gratis 2026 mencatat realisasi 116.688 pemudik, melampaui target awal sebesar 104.000 pemudik. Peserta diberangkatkan menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini menyiapkan 1.541 armada bus untuk sekitar 83.432 penumpang, 99 rangkaian kereta api untuk sekitar 28.720 penumpang, dan 46 kapal laut yang mengangkut sekitar 4.532 penumpang. Tersedia juga bus khusus bagi pemudik penyandang disabilitas dan bus listrik sebagai bagian dari upaya mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan.