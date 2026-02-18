Ini Rute Mudik Gratis 2026, Pendaftaran Dibuka 23 Februari

Pemerintah kembali membuka program mudik gratis dengan layanan bus ke berbagai kota. (Foto :Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA – Pemerintah kembali membuka program mudik gratis dengan layanan bus ke berbagai kota. Sebanyak 13 rute tersedia, termasuk Jakarta–Yogyakarta, Jakarta–Surabaya, Jakarta–Lampung, dan Jakarta–Cirebon, untuk memudahkan masyarakat pulang kampung dengan aman dan nyaman.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjadi salah satu BUMN yang berpartisipasi dalam Program Mudik Bersama BUMN dan Danantara 2026. Sekretaris Perusahaan Askrindo, Syafruddin, mengatakan perseroan berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat, khususnya pada momen penting seperti angkutan Lebaran.

"Pendaftaran dibuka pada Senin, 23 Februari 2026, dan jadwal keberangkatan direncanakan pada 17 dan 18 Maret 2026," ujarnya.

Adapun rincian rute Program Mudik Gratis sebagai berikut:

Jakarta – Cirebon

Jakarta – Tasikmalaya

Jakarta – Pekalongan

Jakarta – Purworejo

Jakarta – Magelang

Jakarta – Kudus

Jakarta – Yogyakarta

Jakarta – Lampung

Jakarta – Wonogiri

Jakarta – Surabaya

Jakarta – Madiun

Jakarta – Palembang

Bus Disabilitas (Jakarta – Yogyakarta)

Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam perjalanan mudik, sekaligus membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.