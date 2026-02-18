JAKARTA – Pemerintah kembali membuka program mudik gratis dengan layanan bus ke berbagai kota. Sebanyak 13 rute tersedia, termasuk Jakarta–Yogyakarta, Jakarta–Surabaya, Jakarta–Lampung, dan Jakarta–Cirebon, untuk memudahkan masyarakat pulang kampung dengan aman dan nyaman.
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjadi salah satu BUMN yang berpartisipasi dalam Program Mudik Bersama BUMN dan Danantara 2026. Sekretaris Perusahaan Askrindo, Syafruddin, mengatakan perseroan berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat, khususnya pada momen penting seperti angkutan Lebaran.
"Pendaftaran dibuka pada Senin, 23 Februari 2026, dan jadwal keberangkatan direncanakan pada 17 dan 18 Maret 2026," ujarnya.
Jakarta – Cirebon
Jakarta – Tasikmalaya
Jakarta – Pekalongan
Jakarta – Purworejo
Jakarta – Magelang
Jakarta – Kudus
Jakarta – Yogyakarta
Jakarta – Lampung
Jakarta – Wonogiri
Jakarta – Surabaya
Jakarta – Madiun
Jakarta – Palembang
Bus Disabilitas (Jakarta – Yogyakarta)
Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam perjalanan mudik, sekaligus membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.