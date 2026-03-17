HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Kota Tujuan Mudik Gratis 2026 dengan Bus dan Kereta

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |18:25 WIB
Mudik Gratis 2026 resmi dilepas hari ini di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA – Mudik Gratis 2026 resmi dilepas hari ini di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Tahun ini, program mudik gratis melayani 10 kota tujuan menggunakan bus dan kereta api.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menyebut moda transportasi bus melayani sepuluh kota tujuan, yakni Semarang, Yogyakarta (via selatan), Yogyakarta (via Pantura), Wonogiri, Solo/Surakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, dan Padang. Sementara kereta api melayani perjalanan menuju Surabaya.

"Rangkaian keberangkatan moda kereta api telah dimulai pada 16 Maret 2026 dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk bus, keberangkatan dilakukan hari ini dari Ring Road GBK," ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Program Mudik Gratis 2026 bertujuan membantu kelancaran arus mudik nasional sekaligus memastikan masyarakat dapat berkumpul bersama keluarga dengan aman dan nyaman.

"Fokus kami adalah memastikan mudik berjalan lancar dan aman, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan mudah," tambah Benny.

Pelepasan peserta mudik dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Mayjen Suhardi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, serta sejumlah pejabat terkait.

 







