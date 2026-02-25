Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

401 Bus Mudik Gratis ke 34 Kota, Pendaftaran Mulai 1 Maret 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |14:31 WIB
401 Bus Mudik Gratis ke 34 Kota, Pendaftaran Mulai 1 Maret 2026
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan 401 unit bus untuk program mudik gratis Angkutan Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan 401 unit bus untuk program mudik gratis Angkutan Lebaran 2026, dengan kapasitas total 15.834 penumpang untuk arus mudik dan balik. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret 2026 secara online di nusantara.kemenhub.go.id dan akan ditutup ketika kuota terpenuhi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan program mudik gratis angkutan jalan tahun ini dibuka ke 34 kota tujuan di 10 provinsi, di antaranya Palembang, Lampung, Bengkulu, Padang, Medan, Aceh, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Demak, Boyolali, Klaten, Pati, Blora, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Jepara, Sragen, Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung.

Sementara untuk arus balik, keberangkatan dilakukan dari 12 kota di 8 provinsi, di antaranya Kuningan, Madiun, Surabaya, Palembang, Padang, Medan, Aceh, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

"Selain itu, kami juga menyediakan 8 unit truk pengangkut sepeda motor, diperuntukkan bagi pemudik yang pulang kampung menggunakan sepeda motor. Sejumlah truk tersebut mampu menampung 240 unit sepeda motor," kata Dirjen Aan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Kota yang melayani pengangkutan sepeda motor pada arus mudik dan balik ialah Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan waktu keberangkatan arus mudik terbagi menjadi tiga hari di lima lokasi, yakni: 16 Maret 2026 dari Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan; 17 Maret 2026 dari Terminal Jatijajar, Depok, dan Terminal Pulogebang, Jakarta; serta 18 Maret 2026 dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, dan Terminal Poris Plawad, Tangerang.

"Untuk bus pada arus balik, keberangkatan dilakukan pada 25 Maret 2026 dari Terminal Bulupitu Purwokerto, Terminal Mangkang Semarang, Terminal Giwangan Yogyakarta, Terminal Tirtonandi Solo, Terminal Giri Adipura Wonogiri, Terminal Kertawangunan Kuningan, Terminal Purboyo Madiun, Terminal Bungurasih Surabaya, Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Terminal Anak Air Padang, Terminal Amplas Medan, dan Terminal Batoh Aceh," ujarnya.

 

