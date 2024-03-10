1,2 Juta Tiket Kereta Lebaran 2024 Terjual, Ini Tujuan Favorit Mudik

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah tiket kereta api (KAI) periode Lebaran 2024 yang terjual mencapai 1.230.754. Angka ini setara 41% dari total tempat duduk yang diisediakan sebanyak 3.009.733.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan jumlah tiket kereta api akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Adapun, pembelian tiket tersebut untuk periode Lebaran tahun ini atau H-10 (31/3/2024) hingga H+10 (21/4/2024l)

“Pantauan data pada Minggu pukul 07.30, WIB, tiket KA jarak menengah atau jauh yang terjual pada periode H-10 hingga H+10 adalah sebanyak 1.230.754 tiket atau 41 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.009.733 tiket pada periode tersebut,” ujar Joni.

Rincian tiket kereta api jarak jauh yang diborong masyarakat:

31 Maret 2024 (H-10): 30.875 tiket

1 April 2024 (H-9): 23.460 tiket

Tgl 2 April 2024 (H-8): 25.113 tiket

Tgl 3 April 2024 (H-7): 38.517 tiket

Tgl 4 April 2024 (H-6): 57.881 tiket

Tgl 5 April 2024 (H-5): 73.724 tiket

Tgl 6 April 2024 (H-4): 82.186 tiket

Tgl 7 April 2024 (H-3): 78.700 tiket

Tgl 8 April 2024 (H-2): 78.121 tiket

BACA JUGA: Jadwal Pemesanan dan Pembelian Tiket Kereta Api Lebaran 2024

Tgl 9 April 2024 (H-1): 67.674 tiket

Tgl 10 April 2024 (H1): 56.061 tiket

Tgl 11 April 2024 (H2): 66.968 tiket

Tgl 12 April 2024 (H+1): 74.850 tiket

Tgl 13 April 2024 (H+2): 82.668 tiket

Tgl 14 April 2024 (H+3): 84.950 tiket

Tgl 15 April 2024 (H+4): 77.326 tiket

Tgl 16 April 2024 (H+5): 62.260 tiket

Tgl 17 April 2024 (H+6): 50.088 tiket