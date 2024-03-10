JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah tiket kereta api (KAI) periode Lebaran 2024 yang terjual mencapai 1.230.754. Angka ini setara 41% dari total tempat duduk yang diisediakan sebanyak 3.009.733.
Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan jumlah tiket kereta api akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Adapun, pembelian tiket tersebut untuk periode Lebaran tahun ini atau H-10 (31/3/2024) hingga H+10 (21/4/2024l)
“Pantauan data pada Minggu pukul 07.30, WIB, tiket KA jarak menengah atau jauh yang terjual pada periode H-10 hingga H+10 adalah sebanyak 1.230.754 tiket atau 41 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.009.733 tiket pada periode tersebut,” ujar Joni.
Rincian tiket kereta api jarak jauh yang diborong masyarakat:
31 Maret 2024 (H-10): 30.875 tiket
1 April 2024 (H-9): 23.460 tiket
Tgl 2 April 2024 (H-8): 25.113 tiket
Tgl 3 April 2024 (H-7): 38.517 tiket
Tgl 4 April 2024 (H-6): 57.881 tiket
Tgl 5 April 2024 (H-5): 73.724 tiket
Tgl 6 April 2024 (H-4): 82.186 tiket
Tgl 7 April 2024 (H-3): 78.700 tiket
Tgl 8 April 2024 (H-2): 78.121 tiket
Tgl 9 April 2024 (H-1): 67.674 tiket
Tgl 10 April 2024 (H1): 56.061 tiket
Tgl 11 April 2024 (H2): 66.968 tiket
Tgl 12 April 2024 (H+1): 74.850 tiket
Tgl 13 April 2024 (H+2): 82.668 tiket
Tgl 14 April 2024 (H+3): 84.950 tiket
Tgl 15 April 2024 (H+4): 77.326 tiket
Tgl 16 April 2024 (H+5): 62.260 tiket
Tgl 17 April 2024 (H+6): 50.088 tiket