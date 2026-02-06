Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

14 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Berhenti Imbas Gempa di Pacitan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |15:21 WIB
14 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Berhenti Imbas Gempa di Pacitan
Kereta Api (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat setidaknya ada 14 kereta api berhenti luar biasa (BLB) pasca gempa yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur pada dini hari, Jumat (6/2/2026).

Meski demikian, KAI Daop 6 Yogyakarta memastikan semua perjalanan KA dalam keadaan selamat dan aman pasca terjadi gempa yang juga dirasakan di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta. Demi keselamatan, seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta berhenti luar biasa (BLB) sementara untuk pemeriksaan kondisi prasarana dan sarana pasca gempa. 

Setelah hasil pemeriksaan oleh tim lapangan menyatakan semua lintas dan jalur KA aman, pada pukul 02.04 WIB seluruh kereta api telah melanjutkan perjalanannya kembali. 

"KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para penumpang yang terdampak dan terima kasih banyak atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut. Pemeriksaan prasarana dan sarana pasca gempa merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh KAI untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjaga," ujar Feni Novida Saragih selaku Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta dalam keterangan resmi, Jumat (6/2/2026).

Adapun 14 kereta api berhenti luar biasa (BLB) sementara selama proses pemeriksaan prasarana pasca gempa demi keselamatan, sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2
