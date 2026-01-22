Advertisement
HOT ISSUE

Menhub: Perjalanan Kereta Api Baru Pulih 85 Persen Pasca Banjir di Jawa Tengah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:13 WIB
Menhub: Perjalanan Kereta Api Baru Pulih 85 Persen Pasca Banjir di Jawa Tengah
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini 85 persen perjalanan kereta telah pulih dan berjalan normal pasca terdampak banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas banjir yang terjadi di Jawa Tengah karena berdampak pada keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi, khususnya operasional kereta api. Untuk itu, siang ini saya melihat langsung beberapa titik jalur kereta api yang masih tergenang. Beberapa langkah sudah dilakukan dan masih akan dilakukan penanganan lanjutan," ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Kemenhub, melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sejak awal kejadian telah melakukan koordinasi intensif dengan PT KAI, BMKG, pemerintah daerah, serta aparat setempat. Keputusan teknis operasional diambil secara cepat dan terukur tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Saat ini jalur kereta api yang terdampak banjir sudah dapat dilalui dengan pengaturan khusus. Pembatasan kecepatan diterapkan dengan maksimal 40 km/jam pada jalur hulu dan 30 km/jam pada jalur hilir sebagai langkah preventif.

"Demi keselamatan, kami telah melakukan pembatasan kecepatan di jalur yang masih ada genangan air. Oleh karena itu, memang masih ada keterlambatan perjalanan dikarenakan pengurangan kecepatan kereta ini. Akan tetapi, saat ini berdasarkan data KAI, 85% perjalanan kereta telah pulih dan berjalan normal. Sementara 15% lainnya masih ada keterlambatan," jelasnya.

 

