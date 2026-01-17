Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik 37%, Angkutan Limbah B3 Melalui Kereta Tembus 14.256 Ton

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |19:05 WIB
Naik 37%, Angkutan Limbah B3 Melalui Kereta Tembus 14.256 Ton
Kereta Api Logistik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatatkan angkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengalami kenaikan hingga Desember 2025. Volume angkutan limbah B3 tercatat naik dari 10.386 ton pada tahun 2024 menjadi 14.256 ton pada tahun 2025.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan pelanggan terhadap kapabilitas KAI Logistik dalam menyediakan layanan angkutan limbah B3 yang andal dan sesuai regulasi.

Menurutnya, pengelolaan limbah B3 merupakan tantangan tersendiri yang menuntut sistem logistik yang aman, terintegrasi, dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

“Angkutan limbah B3 memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, pemilihan moda dan layanan angkutan menjadi elemen penting dalam memastikan pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab dan selaras dengan komitmen keberlanjutan. Seluruh pengangkutan B3 oleh KAI Logistik dilakukan berdasarkan surat Rekomendasi Pengangkutan B3 melalui Kereta Api, yang memastikan bahwa jalur, titik muat, dan bongkar di wilayah Pulau Jawa telah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai regulasi lingkungan dan perkeretaapian,” ujar Aniek, Sabtu (17/1/2026).

  1.   Pembuangan Limbah B3

Aniek menjelaskan, moda kereta api memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi lainnya, terutama dari sisi keselamatan dan pengendalian risiko. Jalur khusus kereta membuat potensi kecelakaan maupun pencemaran dapat diminimalkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251/kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146850/kereta_api_logistik-1Iob_large.jpg
Kurangi Truk ODOL, 959.139 Ton Kontainer Diangkut Pakai Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108124/kereta_api-8AQU_large.jpg
Naik Kereta di Indonesia Lebih Cepat Mulai 1 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103763/beras-518X_large.jpg
Bulog Targetkan Serap Beras 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102793/krl-G2p9_large.jpg
Dirjen Kereta Api Sebut Penutupan Stasiun Karet Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3052096/kereta-tanpa-awak-masuk-ri-menhub-teknologi-baru-belum-banyak-di-negara-lain-wnbySrckdt.jpg
Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement