HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Tinjau Posko SAR Pencarian Pesawat ATR 42-500 di Sulsel

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |15:54 WIB
Menhub Tinjau Posko SAR Pencarian Pesawat ATR 42-500 di Sulsel
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses pencarian dan evakuasi pesawat ATR 42-500 yang jatuh di wilayah Maros. (foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses pencarian dan evakuasi pesawat ATR 42-500 yang jatuh di wilayah Maros. Ia meninjau Posko SAR Alternatif Jalur Utama (AJU) di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Melalui posko terdekat dari titik jatuhnya pesawat, Menhub Dudy menegaskan bahwa informasi terkait perkembangan pencarian dan evakuasi pesawat akan disampaikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Secara teknis, pencarian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Basarnas sebagai leading sector. Basarnas telah bekerja dan terkoordinasi dengan baik, dengan bantuan dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait. Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kolaborasi dari seluruh pihak," ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Menhub berharap seluruh petugas lapangan dapat bekerja dengan baik serta mengutamakan keselamatan diri. Ia meminta pencarian terus dilakukan dengan mematuhi kaidah-kaidah pencarian yang diarahkan oleh Basarnas, sehingga dapat menghindari adanya korban lain, khususnya dari para petugas lapangan.

Secara khusus, Menhub Dudy juga mengapresiasi serta memberi semangat kepada tim SAR dan para relawan yang bertugas di lapangan. Di tengah medan pencarian serta kondisi cuaca ekstrem, tim SAR terus berpacu dengan waktu untuk menemukan seluruh awak maupun penumpang pesawat ATR 42-500.

"Sudah dua hari kami melakukan operasi pencarian dan banyak kemajuan yang telah dicapai teman-teman di lapangan," lanjutnya.

 

