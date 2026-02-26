Deretan Diskon Tarif Transportasi pada Mudik Lebaran 2026, Catat Tanggalnya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengumumkan pemberian diskon tarif tiket transportasi untuk seluruh jenis moda, seperti Kereta Api, kapal laut, penyeberangan, bus, hingga pesawat terbang.

Menteri perhubungan Dudy Purwagandhi merinci, diskon tarif transportasi kepada masyarakat, di antaranya diskon penyeberangan sebesar 100 persen untuk tarif jasa kepelabuhanan atau setara 21,9 persen dari tiket terpadu, pada periode 12-31 Maret 2026 (selama 20 hari).

Selain itu Diskon angkutan laut sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal PSO PELNI kelas ekonomi, pada periode 11 Maret-5 April 2026 (selama 26 hari).

"Kemudian diskon kereta api sebesar 30 persen untuk tiket ekonomi pada periode 14-29 Maret 2026 selama 16 hari," kata Menhub dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).

Pemerintah juga memberikan diskon angkutan udara 17-18 persen, berlaku tiket ekonomi dengan rute penerbangan domestik pada periode 14-29 Maret 2026 (selama 16 hari) untuk pembelian tiket mulai tanggal 10 Februari 2026.

Kemenhub juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi pendukung angkutan Lebaran 2026, di antaranya untuk transportasi darat dipersiapkan 31 ribu unit bus dengan kapasitas angkut 1,25 juta penumpang.