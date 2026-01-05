Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Transportasi Libur Nataru Belum Mampu Bendung Inflasi Desember 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |14:14 WIB
Diskon Transportasi Libur Nataru Belum Mampu Bendung Inflasi Desember 2025
Libur Nataru 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat meski pemerintah telah menggulirkan program diskon tarif transportasi sebagai stimulus ekonomi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kelompok pengeluaran transportasi terpantau tetap mengalami inflasi pada Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, program diskon tersebut merupakan penugasan kepada BUMN sektor transportasi berdasarkan SKB 4 Menteri tanggal 28 Oktober 2025. Masa berlaku diskon mayoritas efektif mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, sehingga durasinya pada bulan Desember hanya mencakup 10 hari kalender.

Menurut Pudji, secara agregat kelompok transportasi masih menunjukkan inflasi sebesar 0,55 persen dengan andil 0,0663 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada komoditas lain di luar moda transportasi yang mendapatkan diskon.

"Inflasi pada kelompok transportasi di samping disumbang oleh kenaikan pada modal transportasi yang diatur tarif diskonnya, itu juga disumbang oleh komoditas lain seperti komoditas bensin yang inflasinya adalah sebesar 0,72 persen dan andilnya 0,03 persen," jelas Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Data BPS menunjukkan bahwa program diskon cukup efektif menekan harga di beberapa moda transportasi tertentu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189994/menhub_dudy-mWAo_large.jpg
Ini Jadwal Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186522/pesawat-HepZ_large.jpg
Berikut Daftar Program Diskon Tiket Transportasi untuk Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185026/diskon_tarif_kereta_api-k9CL_large.jpg
Berikut Cara Klaim Diskon Tiket Kereta api 30 Persen untuk Akhir Tahun 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184947/menhub_dudy-Kpx5_large.jpg
Diskon Tarif Kereta hingga Pesawat Nataru 2026 Berlaku Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173553/tarif_listrik-iogO_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh Oktober 2025 untuk Semua Pelanggan, Ada Diskon Lagi?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement