KAI Logistik Angkut 22,9 juta Ton Selama 2025, Paling Banyak Batu Bara

JAKARTA - KAI Logistik mencatatkan kinerja pengelolaan barang sejumlah 22,9 juta ton di sepanjang tahun 2025.

Capaian kinerja volume sejumlah 22,9 juta ton didominasi oleh lini batu bara dengan volume sekitar 16,9 juta ton, diikuti dengan layanan pra purna BBM/BBK sejumlah 3,1 juta ton, layanan kontainer 2,5 juta ton, semen dan limbah B3 sekitar 432 ribu ton hingga layanan kurir sebesar 65,6 ribu ton.

1. Kinerja KAI Logistik

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan, mengungkapkan ”Tahun 2025 menjadi tahun penuh dinamika dan tantangan. Walaupun capaian kinerja volume menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, namun Perseroan dapat membukukan pendapatan usaha dengan pertumbuhan 4% sebesar 1,1 trilun Rupiah.”

Yuskal melanjutkan dinamika industri khususnya industri batu bara memengaruhi capaian kinerja perusahaa . ”Walaupun Perseroan menghadapi tantangan pada layanan pengelolaan batu bara, namun Perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan pada segmen layanan lain seperti angkutan kontainer, angkutan Limbah B3, layanan pra-purna BBM/BBK hingga angkutan ritel,” jelas Yuskal.