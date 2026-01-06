Volume Angkutan Logistik Kereta Naik 10% Selama Nataru

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatat kinerja positif pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. KAI logistik mengelola sebanyak 138.761 koli dengan total volume lebih dari 3.000 ton, guna menyukseskan penyelengggaraan Nataru melalui distribusi logistik masyarakat di berbagai wilayah.

Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 10 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. Pada Nataru 2024/2025, volume pengiriman tercatat sebesar 2.789 ton, sementara pada periode Nataru tahun ini meningkat menjadi 3.073 ton. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI Logistik khususnya layanan ritel yang mengambil peran dalam momen strategis seperti libur panjang akhir tahun.

1. Angkutan Logistik selama Nataru

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, menyampaikan bahwa selama periode layanan Nataru yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, peningkatan volume tercatat hingga 40% pada masa puncak pengiriman dibandingkan periode hari reguler, sementara pengiriman didominasi oleh paket dan sepeda motor.

“Pengiriman paket tercatat mencapai 1.882 ton, diikuti pengiriman sepeda motor sebesar 1.067 ton. Selain itu, KAI Logistik juga mengelola pengiriman hewan sebesar 78 ton, serta berbagai jenis barang lain seperti sepeda, tanaman, barang elektronik, dan dokumen dengan total sekitar 46 ton,” ujar Aniek.