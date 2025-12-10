Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |10:29 WIB
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh layanan operasional di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali normal.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin menyampaikan, jalur Medan–Binjai kembali beroperasi penuh pada 3 Desember 2025, sementara jalur Duku–BIM di Sumbar dinyatakan aman dilalui pada 9 Desember 2025 pukul 01.30 WIB.

Menurutnya, proses percepatan pemulihan jalur Medan–Binjai dimulai sejak ditemukannya tiga titik terdampak banjir. Dan dalam lima hari, penanganan gogosan dan penguatan struktur rel diselesaikan, termasuk pengujian keselamatan sebelum perjalanan kembali dibuka.

“Pemulihan jalur ini penting untuk menjaga pergerakan masyarakat dan stabilitas ekonomi di Sumatera Utara,” ujar Bobby dalam keterangannya pada Rabu (10/12/2025).

Di samping itu, Bobby menegaskan distribusi BBM di Sumut juga dipercepat sebagai bagian dari pemulihan layanan. Sejak 28 November 2025, pola operasi angkutan BBM ditingkatkan dari dua menjadi empat perjalanan per hari. Volume angkut naik dari rata-rata 42 gerbong ketel (1.428 KL/hari) menjadi 48 gerbong ketel (1.632 KL/hari).

“Keandalan angkutan logistik menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi masyarakat dan industri,” tambah Bobby.

 

