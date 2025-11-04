Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |15:41 WIB
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian soal pelayanan kereta api Indonesia setelah menjajal langsung KRL Commuter Line dari Stasiun Manggarai-Stasiun Tanah Abang. Prabowo menegaskan, kereta yang ada di Indonesia tidak kalah dengan kereta yang ada di luar negeri.

“Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri, tetapi kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api di mana pun,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025).

Prabowo mengajak seluruh masyarakat mengapresiasi apa yang baik di Indonesia. Menurutnya, di Indonesia banyak hal-hal yang perlu dikagumi.

“Jadi kita ini sebagai bangsa ya cobalah. Kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, ya mbok ya kita juga hormati dan kita hargai gitu lho. Ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Ini luar biasa ini,” ujar dia.

Dia menambahkan, telah menginstruksikan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membuat kereta api di beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.

 

