Bertemu dengan Ignasius Jonan, Prabowo: Tukar Pandangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara pada Senin kemarin. Prabowo menyatakan, pertemuan tersebut hanya bertukar pandangan.

"Ya, kita tukar-menukar pandangan, ya. Beliau, saya kira, tokoh. Tokoh bangsa. Jadi, saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan dalam banyak hal," kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menyebutkan banyak hal yang dibahas. Salah satunya soal kereta cepat Whoosh.

"Ya, kita bicara selalu," ujar dia.

Sebelumnya, Mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Apakah pertemuan itu membahas isu Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

“Saya nggak tahu ya. Kalau soal Whoosh beliau nggak ada nanya ke saya pandangannya atau bagiamananya, nggak. Beliau punya kebijakan sendiri mengenai ini," kata Jonan usai pertemuan dengan Prabowo sekitar dua jam di Istana, Jakarta dikutip Senin 3 November 2025.

Jonan menilai operasional Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh itu sebetulnya sudah bagus. Soal masalah utang dan lain-lain Jonan tak mau ambil pusing, dia memilih tidak untuk berpendapat apa-apa.