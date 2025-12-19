Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Purbaya ke Istana, Bahas Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |19:07 WIB
Prabowo Panggil Purbaya ke Istana, Bahas Apa?
Presiden Prabowo Panggil Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Pertemuan tersebut dilakukan guna mendiskusikan laporan serta memastikan kelancaran pemberian bantuan bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.

Purbaya mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden melakukan verifikasi terhadap data-data bantuan yang sedang berjalan.

“Ada informasi yang dicek beliau ke saya, dan saya beri informasinya saya pikir udah baik,” ungkap Purbaya.

Meskipun tidak merinci detail teknisnya, ia membenarkan bahwa fokus pembicaraan adalah seputar pendistribusian bantuan.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat memadai untuk mitigasi dan penanganan bencana. Untuk tahun anggaran mendatang, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp60 triliun.

Sementara untuk kebutuhan tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat masih memiliki dana cadangan sebesar Rp1,3 triliun. Purbaya menyebut pihak BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

 

