Bertemu Prabowo, Putin: Rusia Siap Bantu Indonesia di Bidang Energi Nuklir

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |08:50 WIB
Bertemu Prabowo, Putin: Rusia Siap Bantu Indonesia di Bidang Energi Nuklir
Presiden Prabowo Bertemu Presiden Putin (Foto: Okezone)
MOSKOW — Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Hal tersebut dikatakannya dalam pertemuan resmi dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu (10/12/2025). 

“Kami memiliki prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana seperti itu, dan kami selalu siap membantu,” ujarnya.

Tak hanya soal nuklir, Putin mengungkapkan Rusia juga tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang industri hingga pertanian. Hubungan kerja sama strategis tersebut terus diperdalam dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. 

"Kami juga memiliki banyak proyek menarik dalam bidang kerja sama industri serta di sektor pertanian,” ungkapnya. 

Selain itu, Putin mengatakan Rusia dan Indonesia juga sepakat mempererat hubungan kerja sama di bidang pertahanan dan militer. Di mana, spesialis Indonesia banyak yang mengikuti pendidikan militer di Rusia. 

“Hubungan antara kementerian pertahanan kita berkembang dengan baik pada tingkat kerja sama profesional. Para spesialis Indonesia secara rutin mengikuti pendidikan di universitas kami, termasuk universitas militer, dan kami siap memperluas kerja sama ini," pungkasnya. 

 

