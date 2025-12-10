Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

555 Ribu Penumpang Diprediksi Naik Kapal Selama Nataru, Puncak Mudik 25 Desember

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |17:24 WIB
555 Ribu Penumpang Diprediksi Naik Kapal Selama Nataru, Puncak Mudik 25 Desember
Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani soal Libur Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni memprediksi total pergerakan 555.962 penumpang sepanjang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), meningkat sekitar 0,81 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, mengatakan perusahaan telah melakukan berbagai persiapan teknis dan operasional untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan penumpang di seluruh rute layanan Pelni. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 25 Desember 2025, sementara puncak arus balik diproyeksikan jatuh pada 5 Januari 2026, dengan estimasi pergerakan harian bisa menembus lebih dari 26.000 penumpang.

Proyeksi ini sejalan dengan tren peningkatan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kapal laut untuk perjalanan antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.

"Jumlah seat tersedia dari 55 kapal yang beroperasi selama Nataru sebanyak 56 ribu seat. Tiket yang kami siapkan untuk masyarakat 639 ribu tiket, jumlah ini 16 persen lebih besar dari realisasi Nataru tahun lalu," kata Tri Andayani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Tri, sapaan akrabnya, juga menyoroti sejumlah pelabuhan yang diprediksi menjadi titik keberangkatan tersibuk. Makassar menjadi pelabuhan dengan pergerakan penumpang tertinggi, mencapai lebih dari 41.000 orang, disusul Ambon, Batam, Sorong, dan Jayapura.

Sementara itu, rute-rute seperti Batam–Belawan, Belawan–Batam, Makassar–Baubau–Makassar, serta Manokwari–Sorong diperkirakan akan menjadi jalur paling padat dan mendapatkan penguatan armada serta penyesuaian jadwal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188967//diskon_tarif_jalan_tol-nVfc_large.jpg
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188920//menhub_dudy-KpD5_large.jpg
Ada 33 Ribu Kuota Mudik Gratis Nataru, Menhub Dudy: Segera Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/624/3188773//libur_sekolah-4Z8f_large.jpg
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745//jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188658//mudik-l6Ms_large.jpg
Menhub Prediksi 119 Juta Orang Bepergian saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/25/3188206//liburan-LCWd_large.jpg
Tips Menghemat Budget saat Berlibur ke Negara dengan Mata Uang Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement