HOME FINANCE HOT ISSUE

43% Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2024 Ludes Terjual

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |10:55 WIB
43% Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2024 Ludes Terjual
Tiket kereta api mudik lebaran sudah terjual (Foto: Okezone)
JAKARTA – 43% tiket kereta api mudik Lebaran 2024 sudah terjual. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah tiket kereta api (KA) jarak jauh untuk periode Lebaran 2024 yang terjual mencapai 919.906.

Adapun, keseluruhan tempat duduk yang tersedia selama periode Lebaran tahun ini sebesar 2.135.657.

“Total tiket yang terjual 919.906. Total tempat duduk yang disediakan sebanyak 2.135.657, okupansi 43 persen,” ujar Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, Senin (4/3/2024).

Menurutnya, jumlah tiket kereta api jarak jauh yang terjual tercatat hingga Senin pagi tadi atau pukul 09.00 WIB. Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

“Berdasarkan pantauan data pada Senin pkl 09.00, dimana masyarakat sudah bisa memesan tiket sampai dengan keberangkatan tanggal 18 April 2024 (H+7). Tiket yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai 18 April (H+7) sebanyak 919.906 tiket atau 43 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 2.135.657 tiket pada periode tersebut,” paparnya.

1 2
