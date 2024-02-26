Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Pemesanan dan Pembelian Tiket Kereta Api Lebaran 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |21:05 WIB
Jadwal Pemesanan dan Pembelian Tiket Kereta Api Lebaran 2024
Jadwal Pemesanan dan Pembelian Tiket Kereta Api Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/KAI)
JAKARTA - Jadwal pemesanan dan pembelian tiket kereta api Lebaran 2024. Di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk mudik ke kampung halaman, termasuk membeli tiket kereta api.

Mudik telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap hari raya. Untuk itu ada yang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kereta api menjadi salah satu kendaraan umum yang paling banyak digunakan untuk mudik.

Jadwal pemesanan dan pembelian tiket kereta api lebaran 2024 saat ini sudah mulai dicari-cari. Sebab masyarakat yang hendak pergi mudik tidak ingin kehabisan tiket.

Apabila melihat dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah penumpang kereta api akan selalu meningkat pesat setiap hari raya. Sehingga tiket harus dipesan jauh-jauh hari.

"Untuk tahun ini, pemesanan tiket Lebaran sudah bisa dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Itu artinya, pemesanan tiket untuk H-10 Lebaran di tanggal 31 Maret 2024 sudah bisa dipesan lusa, 15 Februari 2024." tulis laman Instagram resmi KAI dalam salah satu postingan, dikutip Senin (26/2/2024).

Jadwal pemesanan dan pembelian tiket kereta api lebaran 2024, berdasarkan hasil penelusuran Okezone, adalah sebagai berikut:

-Pemesanan 15 Februari 2024: Keberangkatan 31 Maret 2024 (H-10 Lebaran 2024)

-Pemesanan 16 Februari 2024: Keberangkatan 1 April 2024 (H-9 Lebaran 2024)

-Pemesanan 17 Februari 2024: Keberangkatan 2 April 2024 (H-8 Lebaran 2024)

-Pemesanan 18 Februari 2024: Keberangkatan 3 April 2024 (H-7 Lebaran 2024)

-Pemesanan 19 Februari 2024: Keberangkatan 4 April 2024 (H-6 Lebaran 2024)

Halaman:
1 2
