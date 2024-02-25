394 Ribu Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual

Tiket kereta api periode musim libur Lebaran sudah terjual (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk telah menjual tiket kereta untuk angkutan mudik Lebaran sebanyak 394.421 tiket atau 32% dari kursi yang disediakan sebanyak 1.222.090.

Dalam keterangan resminya, manajemen menyebutkan bahwa berdasarkan pantauan data pada Minggu (25/2/2024) pkl 08.30, masyarakat sudah bisa memesan tiket sampai dengan keberangkatan tanggal 10 April 2024 (H Lebaran Ke- 1).

"Tiket yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) s.d H Lebaran e- 1 (10 April) adalah sebanyak 394.421 tiket atau 32% dari total tiket yang disediakan sebanyak 1.222.090 tiket pada periode tersebut," jelas manajemen.

Lebih lanjut, manajemen KAI juga mengklaim penjualan ini akan terus meningkat lantaran penjualan masih berlangsung.

Berikut KA-KA favorit untuk periode Angkutan Lebaran:

1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP)

3. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)

4. KA Serayu relasi Pasarsenen - Purwokerto (PP)

5. KA Kertajaya relasi Pasarsenenen - Surabaya Pasarturi (PP)

6. KA Kutojaya Selatan relasi Kiaracondong - Kutoarjo (PP)

7. KA Matarmaja relasi Pasarsenen - Malang (PP)

8. KA Kertajaya relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP)

9. KA Tegal Bahari relasi Pasarsenen - Tegal (PP)

10. KA Brantas relasi Pasarsenen - Blitar (PP)