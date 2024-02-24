KAI Terapkan Sistem War Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024, Begini Cara Kerjanya

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan bakal terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, salah satunya dengan menerapkan sistem antrean atau war tiket saat pembelian tiket kereta api jarak jauh.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan, fitur sistem antrean atau Waiting Room merupakan sistem antrean online yang diterapkan oleh KAI pada aplikasi Access by KAI dan website booking.kai.id pada saat pemesanan tiket. Hal ini diterapkan KAI untuk mengatur aliran pemesanan tiket secara lebih terorganisir, terutama pada saat trafik pemesanan tinggi.

"Fitur ini membantu memastikan bahwa website dan aplikasi tetap stabil dan pengguna dapat memesan tiket dengan lebih adil dan teratur," kata Joni dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (23/2/2024).

Joni menjelaskan, bagi masyarakat yang mengakses aplikasi Access by KAI atau website booking kai.id untuk pemesanan tiket kereta pada periode sibuk, maka pengguna tersebut akan dimasukkan ke dalam Waiting Room.

"Secara sistem di belakang Anda akan mendapatkan nomor antrean, dan harus menunggu giliran Anda untuk bisa mengakses sistem pemesanan tiket. Waktu tunggu bisa bervariasi tergantung pada jumlah pengguna yang sedang online," ujar Joni.