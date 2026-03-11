Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Api Merak Hanya Berhenti di Stasiun Cilegon pada Mudik Lebaran 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |14:44 WIB
Kereta Api Merak Hanya Berhenti di Stasiun Cilegon pada Mudik Lebaran 2026
Kereta Api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan mulai 13–20 Maret 2026, KAI Commuter melakukan penyesuaian layanan di mana perjalanan Commuter Line Merak hanya sampai Stasiun Cilegon. 

Pengguna yang akan menuju Stasiun Merak atau pelabuhan akan dialihkan menggunakan transportasi lanjutan di Stasiun Cilegon. Penyesuian layanan ini dilakukan juga di tahun-tahun sebelumnya untuk penataan lalu lintas kendaraan yang akan menyebrang melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni, khususnya pada kondisi arus puncak Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 H.

"KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengikuti aturan selama perjalanan, menjaga dan mengawasi anak-anak, mengikuti arahan petugas, serta tetap waspada demi keselamatan bersama," ujar Karina dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026). 

Karina menambahkan, untuk Commuter Line Merak yang terintegrasi dengan Jabodetabek, KAI mengoperasikan 14 perjalanan per hari dan menyediakan kapasitas angkut sebanyak 412.352 dengan volume pengguna di lintas ini diprediksi mencapai 299.259 orang, atau meningkat 1 persen dari tahun lalu.

Pada masa Angleb tahun ini, KAI Commuter total mengoperasikan sebanyak 1.149 perjalanan setiap harinya di area Jabodetabek, Merak dan sekitarnya termasuk perjalanan menutup Bandara Soekarno-Hatta. 

"KAI Commuter menyediakan kapasitas angkut sebanyak 50.244.436 orang atau lebih banyak 4 persen dari kapasitas angkut tahun lalu," jelas Karina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202480/kontainer-iLlE_large.jpg
Volume Angkutan Kontainer Kereta Api Naik di Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199262/stasiun_gambir-1um9_large.jpg
Ini Jadwal Lengkap Pemesanan Tiket Kereta Api untuk Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200063/kereta_api-t598_large.jpg
14 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Berhenti Imbas Gempa di Pacitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197833/kai-zvGT_large.jpg
Pemda Perlu Tertibkan Perlintasan KA Liar, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196793/kereta_ap_logistik-NDUP_large.jpg
KAI Logistik Angkut 22,9 juta Ton Selama 2025, Paling Banyak Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193920/kereta_ap_logistik-0dBA_large.jpg
Volume Angkutan Logistik Kereta Naik 10% Selama Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement