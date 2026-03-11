Kereta Api Merak Hanya Berhenti di Stasiun Cilegon pada Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan mulai 13–20 Maret 2026, KAI Commuter melakukan penyesuaian layanan di mana perjalanan Commuter Line Merak hanya sampai Stasiun Cilegon.

Pengguna yang akan menuju Stasiun Merak atau pelabuhan akan dialihkan menggunakan transportasi lanjutan di Stasiun Cilegon. Penyesuian layanan ini dilakukan juga di tahun-tahun sebelumnya untuk penataan lalu lintas kendaraan yang akan menyebrang melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni, khususnya pada kondisi arus puncak Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 H.

"KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengikuti aturan selama perjalanan, menjaga dan mengawasi anak-anak, mengikuti arahan petugas, serta tetap waspada demi keselamatan bersama," ujar Karina dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Karina menambahkan, untuk Commuter Line Merak yang terintegrasi dengan Jabodetabek, KAI mengoperasikan 14 perjalanan per hari dan menyediakan kapasitas angkut sebanyak 412.352 dengan volume pengguna di lintas ini diprediksi mencapai 299.259 orang, atau meningkat 1 persen dari tahun lalu.

Pada masa Angleb tahun ini, KAI Commuter total mengoperasikan sebanyak 1.149 perjalanan setiap harinya di area Jabodetabek, Merak dan sekitarnya termasuk perjalanan menutup Bandara Soekarno-Hatta.

"KAI Commuter menyediakan kapasitas angkut sebanyak 50.244.436 orang atau lebih banyak 4 persen dari kapasitas angkut tahun lalu," jelas Karina.