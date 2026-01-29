Harga Emas Antam Meroket Rp165.000! Cetak Rekor Lagi Jadi Rp3.168.000 per Gram

Harga Emas Antam Meroket Rp165.000! Cetak Rekor Lagi Jadi Rp3.168.000 per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulai pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026 meroket Rp165.000. Harga emas Antam kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Harga emas Antam naik Rp165.000 menjadi Rp3.168.000 per gram dari harga sebelumnya Rp3.003.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp135.000 menjadi Rp2.989.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Kamis (29/1/2026):