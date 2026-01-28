Advertisement
SMART MONEY

Pecah Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp3.003.000 per Gram

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |18:08 WIB
Pecah Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp3.003.000 per Gram
Pecah Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp3.003.000 per Gram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia kembali naik menjadi Rp3.003.000 per gram dan memecahkan rekor tertinggi. Setelah naik Rp52.000 pada perdagangan pagi, sore ini harga emas Antam naik Rp35.000 menjadi Rp3.003.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp55.000 menjadi Rp2.854.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Rabu (28/1/2026) sore:

 

