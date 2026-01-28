Harga Emas Makin Berkilau, Hari Ini Naik Jadi Rp2.968.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) hari ini kembali naik. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) hari ini kembali naik. Emas Antam naik Rp52.000 menjadi Rp2.968.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp50.000 menjadi Rp2.799.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi, beberapa jenis emas saat ini masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), PT ANTAM Tbk sebagai penjual akan menerbitkan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Rabu (28/1/2026), dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.534.000

Emas 1 gram: Rp2.968.000

Emas 2 gram: Rp5.876.000

Emas 3 gram: Rp8.789.000

Emas 5 gram: Rp14.615.000