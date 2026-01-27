Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Seribu Hari Ini, Segram Rp2.916.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |09:21 WIB
Harga Emas Antam Turun Seribu Hari Ini, Segram Rp2.916.000
Harga emas Antam (ANTM) akhirnya turun pada perdagangan hari ini, Selasa (27/1/2026). (Foto :okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) akhirnya turun pada perdagangan hari ini, Selasa (27/1/2026). Setelah beberapa hari mengalami kenaikan, emas Antam turun Rp1.000 menjadi Rp2.916.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback—atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan—juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.749.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi Antam, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.508.000

Emas 1 gram: Rp2.916.000

Emas 2 gram: Rp5.772.000

Emas 3 gram: Rp8.633.000

Emas 5 gram: Rp14.355.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197621//emas-dR4B_large.jpg
Ini Alasan Harga Emas Antam Bisa Sentuh Rp3 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197556//emas_antam-ewrK_large.jpg
Harga Emas Antam Tembus Rp2.917.000 per Gram, Meroket Rp30 Ribu Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197551//harga_emas-Dqtm_large.jpg
Harga Emas Antam Diprediksi Tembus Rp3 Juta Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197549//emas-F1L6_large.jpg
Harga Emas Melonjak, Tembus Rekor USD5.000 per Ounce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/622/3197391//harga_emas-XBQM_large.jpg
4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Menuju Rp3 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/320/3197405//harga_emas-AatS_large.jpg
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini: Hampir Rp3 Juta!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement