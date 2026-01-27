Harga Emas Antam Turun Seribu Hari Ini, Segram Rp2.916.000

Harga emas Antam (ANTM) akhirnya turun pada perdagangan hari ini, Selasa (27/1/2026). (Foto :okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) akhirnya turun pada perdagangan hari ini, Selasa (27/1/2026). Setelah beberapa hari mengalami kenaikan, emas Antam turun Rp1.000 menjadi Rp2.916.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback—atau harga yang diterima jika pemilik emas ingin menjual emas batangan—juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.749.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi Antam, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sehingga nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPh 22 sebesar 0,25 persen diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.508.000

Emas 1 gram: Rp2.916.000

Emas 2 gram: Rp5.772.000

Emas 3 gram: Rp8.633.000

Emas 5 gram: Rp14.355.000