HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Tembus Rp2.917.000 per Gram, Meroket Rp30 Ribu Hari Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |08:55 WIB
Harga Emas Antam Tembus Rp2.917.000 per Gram, Meroket Rp30 Ribu Hari Ini
Harga emas Antam (ANTM) meroket pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) meroket pada perdagangan hari ini, Senin (26/1/2026). Emas Antam kembali naik Rp30.000 menjadi Rp2.917.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback, atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik Rp28.000 menjadi Rp2.750.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi Antam saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.508.500

Emas 1 gram: Rp2.917.000

Emas 2 gram: Rp5.774.000

Emas 3 gram: Rp8.836.000

Emas 5 gram: Rp14.360.000

Emas 10 gram: Rp28.665.000

 

