4 Fakta Harga Emas Antam Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Menuju Rp3 Juta per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga emas Antam pada perdagangan Jumat 23 Januari 2026 naik Rp90.000 menjadi Rp2.880.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.790.000 per gram.



Harga emas Antam sudah beberapa kali mencetak rekor tertinggi. Sementara, pada perdagangan Sabtu 24 Januari 2026, harga emas Antam kembali naik Rp7.000 menjadi Rp2.887.000 per gram. Harga emas Antam ini tertinggi sepanjang sejarah.



Kenaikan harga emas logam mulia memang sudah diprediksi bahwa harga emas bisa mencapai level Rp2,8 juta per gram.



Berikut ini fakta-fakta harga emas Antam cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, Jakarta, Senin (26/1/2026).



1. Harga Emas Antam Cetak Rekor



Harga emas Antam naik Rp90.000 menjadi Rp2.880.000 per gram pada Jumat (23/1/2026).



Kemudian, harga emas Antam kembali naik pada perdagangan Sabtu (24/1/2026). Harga emas Antam naik Rp7.000 menjadi Rp2.887.000 per gram. Harga emas Antam menuju level Rp3 juta.



2. Buyback Emas Antam



Sejalan dengan itu, harga buyback pada perdagangan Sabtu (24/1/2026) juga naik Rp7.000 menjadi Rp2.722.000 per gram.