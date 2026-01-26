Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Diprediksi Tembus Rp3 Juta Pekan Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |08:26 WIB
Harga Emas Antam Diprediksi Tembus Rp3 Juta Pekan Ini
Harga emas Antam diprediksi menembus level Rp3 juta pada perdagangan pekan ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Harga emas Antam diprediksi menembus level Rp3 juta pada perdagangan pekan ini. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang, dinamika politik Amerika Serikat, serta faktor penawaran dan permintaan global.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan harga emas dunia menyentuh level USD4.985 pada perdagangan Sabtu, 24 Januari 2026, atau menjadi harga tertinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, logam mulia Antam sudah mencapai Rp2.887.000 per gram.

"Kalau seandainya emas dunia dan logam mulia turun, kemungkinan akan berada di USD4.960 dan Rp2.852.000 per gram. Jika turun lagi sampai Sabtu depan, harganya bisa menyentuh USD4.904 dan Rp2.752.000 per gram. Namun, jika emas mengalami kenaikan, kemungkinan besar menuju USD5.020 per ounce. Untuk logam mulia, bisa mencapai Rp2.992.000, naik sekitar Rp35.000. Jika naik lebih lanjut, resistance kedua berada di USD5.100 per ounce, atau logam mulia di Rp3.092.000," ujarnya, Senin (26/1/2026).

Menurut Ibrahim, harga logam mulia kemungkinan tidak akan menembus Rp3.100.000 pada pekan ini, tetapi tetap diperkirakan berada di atas Rp3 juta per gram.

Kenaikan harga emas dunia dan logam mulia disebabkan sejumlah faktor, termasuk ketegangan geopolitik, perang dagang, dinamika politik AS, serta mekanisme penawaran dan permintaan global.

 

