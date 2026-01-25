Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini: Hampir Rp3 Juta!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |09:10 WIB
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini: Hampir Rp3 Juta!
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini: Hampir Rp3 Juta! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harga emas logam mulia Antam, Galeri24, dan UBS pada hari ini, Minggu (25/1/2026). Harga emas Antam tidak bergerak, namun Galeri24 dan UBS kompak naik.

Sebagaimana tertera dalam website Logam Mulia, harga emas Antam masih berada di level Rp Rp2.887.000 per gram. Harga buyback atau jual kembali juga tetap berada di angka Rp2.772.000 per gram.

Untuk diketahui, sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.
Sedangkan untuk emas Galeri24 tertera dalam website resmi Pegadaian dibanderol Rp2.925.000 per gram. Naik Rp10.000 dibanding dengan harga sebelumnya yang dijual di angka Rp2.915.000 per gram.

Sementara untuk emas UBS dijual di harga Rp2.974.000 per gram. Terjadi kenaikan harga sebesar Rp18.000 dibanding dengan harga di hari sebelumnya Rp2.956.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.
Berikut rincian harga emas hari ini:

 


Emas Antam
- 0,5 gram: Rp1.493.500
- 1 gram: Rp2.887.000
- 2 gram: Rp5.724.000
- 3 gram: Rp8.8568.000
- 5 gram: Rp14.250.000
- 10 gram: Rp28.420.000
- 25 gram: Rp70.885.000
- 50 gram: Rp141.605.000
- 100 gram: Rp283.060.000
- 250 gram: Rp707.340.000
- 500 gram: Rp1.414.400.000
- 1.000 gram: Rp2.827.600.000

Emas Galeri24
- 0,5 gram: Rp1.534.000
- 1 gram: Rp2.925.000
- 2 gram: Rp5.762.000
- 5 gram: Rp14.299.000
- 10 gram: Rp28.523.000
- 25 gram: Rp71.132.000
- 50 gram: Rp142.152.000
- 100 gram: Rp284.162.000
- 250 gram: Rp708.162.000
- 500 gram: Rp1.417.320.000
- 1.000 gram: Rp2.834.640.000

Emas UBS
- 0,5 gram: Rp1.608.000
- 1 gram: Rp2.974.000
- 2 gram: Rp5.901.000
- 5 gram: Rp14.582.000
- 10 gram: Rp29.010.000
- 25 gram: Rp72.383.000
- 50 gram: Rp144.468.000
- 100 gram: Rp288.823.000
- 250 gram: Rp721.843.000
- 500 gram: Rp1.441.992.000

(Dani Jumadil Akhir)

