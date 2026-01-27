Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Harga Emas Antam Bisa Sentuh Rp3 Juta per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |05:13 WIB
Ini Alasan Harga Emas Antam Bisa Sentuh Rp3 Juta per Gram
Harga emas diprediksi terus meningkat pada pekan ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas diprediksi terus meningkat pada pekan ini. Bahkan, harga logam mulia diperkirakan akan menyentuh Rp3 juta per gram.

Menurut Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi, harga logam mulia kemungkinan tidak akan menembus Rp3.100.000 pada pekan ini, namun tetap diperkirakan berada di atas Rp3 juta per gram.

Kenaikan harga emas dunia dan logam mulia disebabkan sejumlah faktor, termasuk ketegangan geopolitik, perang dagang, dinamika politik Amerika Serikat, serta mekanisme penawaran dan permintaan global.

Pasca meredanya ketegangan terkait Greenland, situasi ini sempat membawa angin segar terhadap dinamika politik Denmark terkait wilayah tersebut. Saat terjadi pertemuan dan kesepakatan bahwa AS dapat mengakses Greenland, seharusnya kondisi ini menekan harga emas. Namun, ketika Presiden AS Donald Trump menginisiasi perdamaian antara Uni Eropa dan isu Gaza, sejumlah negara Eropa menolak bergabung, sehingga dampak positif terhadap harga emas menjadi terbatas.

"Walaupun ada kesepakatan Greenland, pemimpin Uni Eropa dan AS memanas. Terbukti mereka menolak bergabung," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
