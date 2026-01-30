Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia per Januari 2026 Versi Forbes

JAKARTA - Daftar 10 orang terkaya di Indonesia per Januari 2026 versi Forbes, nomor 1 belum ada lawan. Dalam daftar Forbes 2026, terdapat 10 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang fantastis.

Dari 10 orang terkaya di Indonesia 2026 versi Forbes, terdapat seorang wanita. 10 orang terkaya di Indonesia mendapatkan pundi-pundi kekayaan triliunan Rupiah dari berbagai macam bisnis, mulai dari sektor perbankan, energi terbarukan, pertambangan, batu bara, ritel, tembakau hingga pusat data.

Lalu siapa saja 10 orang terkaya di Indonesia per Januari 2026?

Berikut ini 10 orang terkaya di Indonesia per Januari 2026 versi Forbes, nomor 1 belum ada lawan seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta,.

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya Indonesia per Januari 2026 versi Forbes. Harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD26,9 miliar atau sekitar Rp451,9 triliun (kurs Rp16.800 per USD).

Di bawah perusahaan Barito Pacific, Prajogo Pangestu mendapatkan sumber kekayaan dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan. Dengan kekayaan ini, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 84 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2026.