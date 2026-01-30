Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Orang Terkaya RI yang Harta Kekayaannya Anjlok Akhir Januari 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |20:12 WIB
Daftar Orang Terkaya RI yang Harta Kekayaannya Anjlok Akhir Januari 2026
Daftar Orang Terkaya RI yang Harta Kekayaannya Anjlok Akhir Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar orang terkaya RI yang harta kekayaannya anjlok akhir Januari 2026

Melansir Forbes Realtime, Jumat (30/1/2026), sejumlah konglomerat Indonesia mengalami penurunan harta di akhir bulan ini.

Contohnya, Low Tuck Kwong yang kekayaannya turun USD 1,1 juta atau setara Rp18,5 miliar. Dengan demikian, total harta bos tambang ini mencapai USD 22,7 miliar atau setara Rp381,1 triliun.

Low Tuck Kwong, yang dikenal sebagai raja batu bara, merupakan pendiri Bayan Resources. Pria kelahiran Singapura ini juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan Singapura, Metis Energy (sebelumnya Manhattan Resources), serta memiliki saham di The Farrer Park Company dan Samindo Resources.

Low juga mendukung SEAX Global, yang sedang membangun sistem kabel laut bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Ia memulai karier di perusahaan konstruksi milik ayahnya di Singapura saat masih remaja, lalu pindah ke Indonesia pada tahun 1972 untuk mencari peluang lebih besar. Pada Agustus 2024, ia mentransfer saham di Bayan senilai USD 6,6 miliar kepada putrinya, Elaine.

Selain Low Tuck Kwong, berikut sejumlah orang terkaya Indonesia yang harta kekayaannya turun akhir Januari 2026:

1. Low Tuck Kwong – harta kekayaan turun USD 1,1 juta (Rp18,5 miliar) menjadi USD 22,7 miliar (Rp381,1 triliun).

2. Tahir – harta kekayaan turun USD 20,5 juta (Rp344,0 miliar) atau 0,19% menjadi USD 10,5 miliar (Rp176,2 triliun).

 

Halaman:
1 2

