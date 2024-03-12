Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Ada Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024

Menhub Budi Karya Sumadi soal Mudik 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan potensi pergerakan orang pada lebaran 2024 diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pergerakan orang pada 2023 sebanyak 123,8 juta orang.

Menghindari potensi kepadatan lalu lintas saat terjadinya terjadinya puncak arus mudik, Menhub meminta badan usaha untuk memberikan diskon tarif tol, maupun tarif angkutan transportasi untuk masyarakat yang mudik lebih awal.

Sehingga diharapkan pergerakan orang bisa terdistribusi dengan baik dan tidak terkonsentrasi pada satu hari saja yang berpotensi menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan.

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," ujar Menhub dalam keterangan resminya, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, pemberian diskon tarif tol dan dan diskon tarif transportasi juga menimbang hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Perhubungan.

Halaman:
1 2
