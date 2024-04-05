Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi Lonjakan Penumpang, Ada Mudik Gratis Naik Kapal Negara Patroli

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:55 WIB
Antisipasi Lonjakan Penumpang, Ada Mudik Gratis Naik Kapal Negara Patroli
Ilustrasi Mudik Naik Kapal Negara (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Antisipasi lonjakan penumpang, tersedia mudik gratis naik kapal negara patroli. Tujuan rute mudik gratis ini dari Pelabuhan Celukan Bawang Bali menuju Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Mudik gratis menggunakan kapal negara patroli KN Chundamani P.116 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak yang diberangkatkan pada hari Kamis (4/4/2024) pukul 09.00 WITA yang mengangkut 80 penumpang.

 BACA JUGA:

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Jon Kenedi mengatakan, dalam mendukung dan mengantisipasi lonjakan pemudik pada periode mudik Lebaran tahun 2024, Pemerintah berkomitmen menjamin kelancaran angkutan lebaran tahun 2024 dengan melibatkan kapal-kapal negara yang selalu siap siaga, termasuk kapal patroli KPLP KN Chundamani P. 116 yang dikomandani oleh Subairi dan 20 orang ABK

“Hal ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengatasi adanya lonjakan penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri termasuk pada moda transportasi laut yang memerlukan penanganan khusus agar perjalanan mudik Lebaran dapat tetap berjalan dengan aman, nyaman dan selamat,” ujar Jon Kenedi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Jon Kenedi mengungkapkan, tidak ada tarif yang dikenakan untuk penumpang alias gratis karena kapal yang digunakan merupakan kapal negara. Selain kapal patroli KPLP, 2 kapal kenavigasian juga turut mengangkut pemudik gratis, yakni KN Nusa Penida dan KN Mizan.

"Diharapkan dapat mengangkut seluruh pemudik gratis dari Bali menuju Pulau Raas dan dapat mengurangi penumpukan penumpang,” imbuhnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
