HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar Mudik Gratis Polri Presisi 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:04 WIB
Cara Daftar Mudik Gratis Polri Presisi 2024
Mudik gratis polri presisi 2024 (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA – Cara daftar mudik gratis Polri Presisi 2024. Pendaftaran mudik gratis Polri di buka mulai hari ini, Rabu (20/3/2024). Pendaftaran dapat dilakukan hingga 22 Maret 2024.

Program ini digelar dengan tema “Mudik Gratis Polri Presisi 2024”. Mudik gratis sendiri merupakan program unggulan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bagi masyarakat yang ingin merayakan lebaran di kampung halaman.

Mudik gratis dibuka dengan daerah tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemberangkatan dilakukan dengan menggunakan bus.

Untuk jadwal pemberangkatan, berlokasi di Monas pada 6 April dan 7 April 2024 pukul 08.00 WIB.

Berikut syarat dan cara daftar program mudik gratis presisi 2024 terbaru:

1. Melakukan pendaftaran di seluruh Samsat wilayah Polda metro jaya dan satpas SIM Daan Mogot Jakarta barat mulai pukul 08.00 WIB-14.00 WIB.

2. Lengkapi Foto copy KTP dan Foto copy KK jika diwakilkan harus satu KK dan membawa foto copy KK.

Halaman:
1 2
