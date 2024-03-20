Pelni Operasikan 56 Kapal Penumpang Selama Periode Arus Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - PT Pelni (Persero) operasikan 56 Kapal penumpang untuk mendukung mobilitas masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Terdiri dari 26 Kapal penumpang dengan total 50.800 kursi, dan 30 kapal perintis dengan 11.889 kursi.

Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani menjelaskan sebanyak 26 kapal tersebar di 72 pelabuhan di seluruh Indonesia, dan 30 kapal perintas lainnya berada di 273 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Tol Kisaran dan Sinaksak Bakal Difungsikan Gratis untuk Mudik Lebaran 2024

"Pada tahun ini periode angkutan lebaran berlangsung selama 32 hari, mulai 26 Maret atau H-15 sampai 26 April atau H+15 lebaran,"ujarnya dalam konferensi pers angkutan laut lebaran 1445/2024 PT Pelni di Jakarta, Rabu (20/3/2024)

Pada musim mudik lebaran 2024 ini, PT Pelni memproyeksikan jumlah penumpang sebanyak 588.903 ribu. Angka ini turun jika melihat realisasi jumlah penumpang kapal pada tahun 2023 lalu sebanyak 632.155 orang.

Proyeksi jumlah penumpang kapal pada tahun 2024 ini masih belum menunjukkan kondisi pemulihan pasca pandemi covid 19. Pasalnya proyeksi jumlah penumpang tahun 2024 ini lebih rendah -25,97% dibandingkan tahun 2019 atau 795.482 orang

Adapun puncak arus mudik lebaran diproyeksikan terjadi pada H-5 lebaran atau 5 April 2024 dengan pergerakan penumpang tertinggi berada di angka 26.330 orang.