HOME FINANCE HOT ISSUE

Kuota 33 Ribu Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Dibuka, Ini Link Daftarnya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |05:05 WIB
Kuota 33 Ribu Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Dibuka, Ini Link Daftarnya
Pemerintah menyiapkan kuota mudik gratis Nataru 2025/2026 dengan total 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan kuota mudik gratis Nataru 2025/2026 dengan total 33.039 penumpang dan 5.628 sepeda motor melalui moda darat, kereta api, dan laut. Kuota yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan maupun oleh operator transportasi terkait, sehingga penyelenggaraan Program Mudik Gratis dapat terisi dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pendaftaran telah dibuka sejak 1 Desember 2025. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas mudik gratis melalui pendaftaran di laman mudik.kemenhub.go.id.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa program mudik gratis merupakan instrumen penting pemerintah untuk menghadirkan mudik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Program mudik gratis Kemenhub tahun ini terdiri dari 70 bus pada 10 rute dari Jakarta ke berbagai kota di Jawa, layanan motor gratis kereta api untuk 5.568 sepeda motor dan 12.720 penumpang, serta angkutan laut gratis bagi 17.239 penumpang pada 55 rute.

Rangkaian keberangkatan dan kepulangan disusun berdasarkan prakiraan puncak mobilitas masyarakat. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 24 Desember 2025, sementara puncak arus balik pada 2 Januari 2026.

Baca Selengkapnya: Ada 33 Ribu Kuota Mudik Gratis Nataru, Menhub Dudy: Segera Daftar!

(Feby Novalius)

