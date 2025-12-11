Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |06:05 WIB
Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal
Cek adanya diskon tarif tol selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA – Cek adanya diskon tarif tol selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Besaran diskon yang diberikan berkisar 10–20%, sesuai usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Adapun jadwal pemberlakuan diskon tarif berlangsung selama 3 hari, yaitu pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, untuk 26 ruas jalan tol yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain diskon tarif, beberapa ruas tol juga difungsionalkan atau beroperasi tanpa tarif selama periode Nataru. Di antaranya:

Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 24,67 km

Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 4 (Sinaksak–Simpang Panei) sepanjang 12,86 km

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 2 (Rengas–Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km

Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1 dan 2 (Gending–Paiton) sepanjang 24,08 km

Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A, dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km

Penambahan satu lajur juga dilakukan pada Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Jalan Tol Cikampek–Palimanan, dan Jalan Tol Tangerang–Merak sebagai upaya peningkatan kapasitas jalan.

“Kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai rencana,” kata Wamen Diana.

 

Halaman: 1 2
1 2
