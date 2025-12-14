Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Salurkan 983 Tabung LPG Dukung Dapur Umum Korban Banjir di Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |18:55 WIB
Pertamina Salurkan 983 Tabung LPG Dukung Dapur Umum Korban Banjir di Sumatera
LPG Pertamina (Foto: Okezone/Pertamina)




JAKARTA - Pertamina melaui Pertamina Patra Niaga menyalurkan 983 tabung LPG untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur umum dan posko pengungsian di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Penyaluran LPG ini untuk mendukung percepatan penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan Bright Gas untuk memastikan pasokan LPG di Dapur Umum untuk memasak di pengungsian tetap aman.

"Kami terus memantau kondisi di lapangan. Hingga kini, total 983 tabung LPG telah kami salurkan, yang terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya. Harapan kami, dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan pengungsi," ujar Roberth di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa harir terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

Sementara itu, 244 tabung lainnya telah tersebar sebelumnya di berbagai titik dapur umum yang mencakup wilayah Sumatera Barat (Padang, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar), Sumatera Utara (Tapanuli Tengah, Medan), hingga sebagian wilayah Aceh.

 

