Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Tua

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |10:16 WIB
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Tua
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Tua (Foto: PHE)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerapkan teknologi terkini dalam mengelola lapangan minyak dan gas (migas) mature atau sudah tua. Penerapan teknologi ini untuk menjaga produksi migas di sumur-sumur mature.

Menurut anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, upaya tersebut membuktikan bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) PHE dalam menerapkan teknologi semakin andal. 

”Ini menunjukkan SDM PHE mampu mengelola sumur-sumur mature dengan teknologi modern, mulai dari work over, perawatan sumur, hingga EOR. Ini bukti bahwa SDM PHE makin andal, matang secara teknis,” kata Sartono di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Sartono berharap, PHE tetap berhitung dengan cermat. Pasalnya, kata dia, teknologi bukan sesuatu yang mudah. ”Tidak semua sumur bisa dipaksa menghasilkan minyak besar. Ada batas alamiahnya,” imbuhnya. 

Berbagai upaya PHE, jelas Sartono, memiliki peran besar dalam menahan laju impor dan juga ketahanan energi. ”Tentu ada kontribusinya. Produksi lebih dari setengah juta barel per hari jelas membantu menahan laju impor dan menjaga pasokan energi nasional,” kata Sartono. 

Sementara terkait ketahanan energi Sartono berharap, PHE tidak hanya mengandalkan sumur eksisting. Lebih dari itu, Pertamina harus terus menemukan cadangan baru dan menjaga investasi teknologi. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189854/lpg_pertamina-c4iy_large.jpg
Pertamina Salurkan 983 Tabung LPG Dukung Dapur Umum Korban Banjir di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189819/pertamina-kiLv_large.jpg
Pertamina Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189164/pertamina-Fxd8_large.jpg
ESG Rating Pertamina Naik ke BBB Berkat Penguatan Tata Kelola hingga Langkah Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188467/spbu_pertamina-1Cds_large.jpg
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188312/pertamina-2AKn_large.jpg
Ini Cara Pertamina Salurkan Energi ke Aceh Pasca Bencana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement