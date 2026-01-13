Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kontribusi Pertamina Tembus Target Lifting Minyak 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |07:23 WIB
Ini Kontribusi Pertamina Tembus Target Lifting Minyak 2025
Ini Kontribusi Pertamina Tembus Target Lifting Minyak 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Produksi minyak Pertamina sepanjang 2025 berkontribusi siginifikan terhadap capaian lifting nasional. Tercatat, lifting minyak menembus target APBN 2025 yang mencapai 605.000 barel per hari (bph).

"Kontribusi Pertamina sangat membantu mencapai target di dalam APBN itu,” kata pakar ekonomi dan bisnis Univeritas Airlangga Imron Mawardi di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Merujuk data SKK Migas, Imron sependapat, peran Pertamina memang besar. Selain menguasai sebagian besar produksi, enam perusahaan yang menjadi kontributor terbesar dalam lifting minyak nasional, bahkan merupakan anak perusahaan Pertamina. 

Termasuk PT Pertamina EP Cepu yang bersama ExxonMobil Cepu Limited mengelola Blok Cepu, menjadi penghasil minyak terbesar di Tanah Air. Lainnya adalah PT Pertamina Hulu Rokan, PT Pertamina EP, PT Pertamin Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Energi OSES. 

“Jadi besarnya penguasaan produksi minyak dalam negeri saat ini memang sudah oke. Saya berharap ke depan Pertamina perlu meningkatkan kontribusinya lagi di sisi hulu. Kita sekarang berharap benar-benar dari Pertamina,” kata dia. 

Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja. Melalui lifting yang terus meningkat, diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional. Dengan demikian, imbuhnya, bisa mengurangi impor minyak mentah untuk kebutuhan BBM dalam negeri, yakni sekitar satu juta barel per hari.

”Kita tetap berharap kalau Pertamina masih bisa meningkatkan produktivitas sumur-sumurnya serta mengembangkan eksplorasi sumur-sumur baru. Dengan demikian, diharapkan importasi minyak kita terus menurun,” lanjut Imron.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194179/pertamina-9jFK_large.jpg
Skor ESG Terus Meningkat, Pertamina Kalahkan 56 Perusahaan Migas Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193026/phe-JgGl_large.jpg
Pertamina Temukan Harta Karun Migas Raksasa di Mahakam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191800/pertamina-Uxwo_large.jpg
Pertamina Kirim 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191760/lpg-QP1o_large.jpg
Pertamina Tindak Tegas Agen Pengoplos Tabung Gas Elpiji Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191666/lpg_pertamina-T7U0_large.jpg
Pertamina Distribusikan 100 Ribu Tabung LPG 3 Kg Lewat Operasi Pasar di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191568/pertamina-PahN_large.jpg
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement