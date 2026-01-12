Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Kilang Minyak Terbesar RDMP Balikpapan, Prabowo: Kita Hemat Devisa Tak Perlu Impor BBM

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |13:32 WIB
Resmikan Kilang Minyak Terbesar RDMP Balikpapan, Prabowo: Kita Hemat Devisa Tak Perlu Impor BBM
Resmikan Kilang Minyak Terbesar RDMP Balikpapan, Prabowo: Kita Hemat Devisa Tak Perlu Impor BBM (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini. Prabowo mengatakan, dengan modernisasi kilang minyak ini maka Indonesia tidak perlu lagi impor terlalu banyak Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saya harus ada acara lagi di Balikpapan meresmikan suatu kilang, suatu modernisasi kilang minyak di Balikpapan. Dengan modernisasi kilang minyak ini kita akan menghemat devisa yang banyak. Kita tidak perlu lagi impor terlalu banyak BBM,” tegas Prabowo di sela pidatonya saat meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Diketahui, proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar Rp123 triliun dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan energi nasional.
 
Sebelumnya, Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga telah menyampaikan informasi bahwa Presiden Prabowo akan meresmikan RDMP Balikpapan. “Rencana peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada Senin 12 Januari 2026,” tulis Teddy dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.

RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek terbesar yang dimiliki Pertamina. Proyek ini bernilai investasi USD7,4 miliar atau setara Rp123 triliun dan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194925/prabowo-xNjp_large.jpg
Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Prabowo Target Hilangkan Kemiskinan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194860/kilang_minyak-O4iJ_large.jpg
Prabowo Resmikan Kilang Minyak Raksasa RDMP Balikpapan Rp123 Triliun Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194368/prabowo_subianto-oJvt_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri World Economic Forum 2026 di Swiss Akhir Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194071/presiden_prabowo-s0cP_large.JPG
Prabowo Umumkan RI Swasembada Pangan, Tercapai dalam 1 Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194055/prabowo_subianto-rWEu_large.png
Tak Mau Cek Daftar Izin Perusahaan Dicabut, Prabowo: Takut Ada Teman Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194032/prabowo_subianto-Y1j2_large.png
Indonesia Negara Kaya Impor Pangan, Prabowo: Tidak Masuk Akal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement