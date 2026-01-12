Resmikan Kilang Minyak Terbesar RDMP Balikpapan, Prabowo: Kita Hemat Devisa Tak Perlu Impor BBM

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini. Prabowo mengatakan, dengan modernisasi kilang minyak ini maka Indonesia tidak perlu lagi impor terlalu banyak Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saya harus ada acara lagi di Balikpapan meresmikan suatu kilang, suatu modernisasi kilang minyak di Balikpapan. Dengan modernisasi kilang minyak ini kita akan menghemat devisa yang banyak. Kita tidak perlu lagi impor terlalu banyak BBM,” tegas Prabowo di sela pidatonya saat meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Diketahui, proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar Rp123 triliun dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan energi nasional.



Sebelumnya, Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga telah menyampaikan informasi bahwa Presiden Prabowo akan meresmikan RDMP Balikpapan. “Rencana peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada Senin 12 Januari 2026,” tulis Teddy dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.

RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek terbesar yang dimiliki Pertamina. Proyek ini bernilai investasi USD7,4 miliar atau setara Rp123 triliun dan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).