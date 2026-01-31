Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Profil Friderica Widyasari yang Jadi Ketua dan Wakil Ketua OJK

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |20:00 WIB
Profil Friderica Widyasari yang Jadi Ketua dan Wakil Ketua OJK
Friderica Widyasari Dewi resmi ditunjuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. (Foto: Okezone.com/OJK)
JAKARTA – Friderica Widyasari Dewi resmi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggantikan posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan ini dilakukan setelah Mahendra Siregar, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua OJK, dan Mirza Adityaswara, Wakil Ketua OJK, mengundurkan diri.

OJK menjelaskan bahwa penunjukan pejabat pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, serta agenda strategis guna merespons berbagai perkembangan di sektor keuangan," demikian pernyataan resmi OJK, Sabtu (31/1/2026).

Berikut profil Friderica Widyasari Dewi yang ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK:

Pendidikan

2019: Doktor Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, dengan predikat Cumlaude
2004: MBA, California State University of Fresno, USA
2001: Sarjana Ekonomi (S.E.), Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja

2022 – Saat ini: Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, OJK
2020 – 2022: Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas
2016 – 2019: Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2015 – 2016: Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2009 – 2015: Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

 

